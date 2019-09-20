Песков рассказал, чем Путин занимается в свободное время

По словам пресс-секретаря, у президента не бывает полноценных выходных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем в свободное время занимается Владимир Путин. Он заявил, что у российского лидера не бывает полноценных выходных. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что даже в выходные дни "идут доклады по линии ведомств" и возникают вопросы, требующие решения президента. Кроме того, не прекращается документооборот, а многие документы не могут вступить в силу без подписи главы государства. При подписании договоров Путину зачастую требуется консультация руководителей ведомств или органов власти.

Если у президента все-таки появляется свободное время, то он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

Ранее мы писали, что Кремль подтвердил работу предполагаемого агента ЦРУ в администрации президента РФ.

Видео: YouTube / BBC News, CBS News, IsraeliPM