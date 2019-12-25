Песков прокомментировал смерть Михаила Игнатьева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смерть бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он скончался в четверг, 18 июня, от сердечной недостаточности — также у него был диагностирован коронавирус.
Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной и подчеркнул, что Кремль выражает соболезнования всем родственникам и близким погибших во время пандемии людей.
Каких-то специальных заявлений президента не планируется.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Михаилу Игнатьеву было 58 лет.
Ранее экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку.
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