Песков прокомментировал смерть Михаила Игнатьева

Экс-главе Чувашии было 58 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смерть бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он скончался в четверг, 18 июня, от сердечной недостаточности — также у него был диагностирован коронавирус.

Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной и подчеркнул, что Кремль выражает соболезнования всем родственникам и близким погибших во время пандемии людей.

Каких-то специальных заявлений президента не планируется. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Михаилу Игнатьеву было 58 лет.

Ранее экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку.