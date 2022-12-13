  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
93
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков прокомментировал резкие заявления США про переговоры Путина и Си Цзиньпина

0 0

По его словам, Вашингтон и столицы европейских стран "преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резкие заявления США про переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он заявил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, Вашингтон и столицы европейских стран "преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры". Песков отметил, что Запад не разрешает Киеву думать об этом.

Сейчас, когда маски сброшены, страны Запада показывают свой звериный оскал.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, дмитрий песков, переговоры, председатель кнр, президент россии, пресс-секретарь президента россии, си цзиньпин, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии