Песков прокомментировал резкие заявления США про переговоры Путина и Си Цзиньпина

По его словам, Вашингтон и столицы европейских стран "преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резкие заявления США про переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он заявил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, Вашингтон и столицы европейских стран "преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры". Песков отметил, что Запад не разрешает Киеву думать об этом.

Сейчас, когда маски сброшены, страны Запада показывают свой звериный оскал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН