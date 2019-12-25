Кремль принял это решение к сведению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение об отмене блокировки Telegram.

По его словам, Кремль принял это решение к сведению.

И исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру. В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.