Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение об отмене блокировки Telegram.
По его словам, Кремль принял это решение к сведению.
И исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру. В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.
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