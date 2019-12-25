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Песков прокомментировал решение об отмене блокировки Telegram
Сегодня, 16:33
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matveyvn

Песков прокомментировал решение об отмене блокировки Telegram

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Кремль принял это решение к сведению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение об отмене блокировки Telegram.

По его словам, Кремль принял это решение к сведению.

И исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру. В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Теги: telegram, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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