Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

По его словам, Москва пока не получала никаких сигналов от Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об организации встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, такие вопросы обсуждаются самими лидерами стран. Он подчеркнул, что как только президенты посчитают целесообразным организовать такой разговор, появится необходимость заняться проведением встречи. Песков добавил, что Москва пока не получала никаких сигналов от Вашингтона.

Ранее Песков заявил, что США "вели бизнес" во время Второй мировой войны.

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