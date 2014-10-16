Песков назвал условия условие для отказа всего мира от доллара

Как только у стран появятся сомнения в стабильности американской валюты от нее начнут отказываться в торговых операциях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков завил, что страны начнут отказаться от доллара в международных торговых операциях как только у них появятся сомнения в стабильности этой валюты и США. Об этом представитель Кремля заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Песков также отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год. Он уверен, что подобная тенденция скоро станет мировой.

Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

На фоне санкций США Россия начала отказываться от доллара. Его доля в экспортных расчетах страны была ниже 50% в последние месяцы 2021 года. Во многом это объясняется тем, что РФ наращивает сотрудничество с Китаем, торговля с которым ведется в евро.

Фото: сайт президента РФ