Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь

В Кремле ответили на вопрос о договоренности Путина и Трампа "оставаться в контакте по всем затронутым вопросам".

Между президентами РФ и США давно есть прямая связь. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа "оставаться в контакте по всем затронутым вопросам". Песков отметил, что у президентов есть как прямая связь, так и видеосвязь при необходимости.

Все это есть в арсенале у глав государств давно. Дмиттрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на энергообъекты рассматривается как саботаж договоренностей.

Видео: Telegram / СМОТРИ