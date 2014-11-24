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Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь

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В Кремле ответили на вопрос о договоренности Путина и Трампа "оставаться в контакте по всем затронутым вопросам".

Между президентами РФ и США давно есть прямая связь. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа "оставаться в контакте по всем затронутым вопросам". Песков отметил, что у президентов есть как прямая связь, так и видеосвязь при необходимости.

Все это есть в арсенале у глав государств давно.

Дмиттрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на энергообъекты рассматривается как саботаж договоренностей.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, переговоры, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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