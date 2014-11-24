Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь

Между президентами РФ и США давно есть прямая связь. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос о договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа "оставаться в контакте по всем затронутым вопросам". Песков отметил, что у президентов есть как прямая связь, так и видеосвязь при необходимости.
Все это есть в арсенале у глав государств давно.
Дмиттрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на энергообъекты рассматривается как саботаж договоренностей.
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