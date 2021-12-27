Песков: Зеленский не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров СНГ

Мероприятие состоится 28 декабря.

Украинский лидер Владимир Зеленский не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров Содружества Независимых Государств. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Россия 1" выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Традиционная неформальная встреча состоится 28 декабря.

Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства готов говорить со своим украинским коллегой на темы двусторонних отношений, но не об урегулировании конфликта в Донбассе, к которому Москва не имеет отношения.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента России, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти на Украине попал под влияние "нациков". По словам главы государства, Москва готова к выстраиванию положительных отношений с соседней страной, однако с нынешним киевским режимом это невозможно осуществить.

Видео: Youtube / Россия 24