Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении

По его словам, у стран могут быть определенные проблемы, которые нужно решать в рамках диалога.

Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил уверенность в том, что Москва и Ереван будут очень близкими союзниками и партнерами. По его словам, у стран могут быть определенные проблемы, которые нужно решать в рамках диалога. Также Песков заявил, что логика развития и национальные интересы России и Армении диктуют необходимость дальнейшего углубления союзничества и партнерства.

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