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Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении

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По его словам, у стран могут быть определенные проблемы, которые нужно решать в рамках диалога.

Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля  ответил уверенность в том, что Москва и Ереван будут очень близкими союзниками и партнерами. По его словам, у стран могут быть определенные проблемы, которые нужно решать в рамках диалога. Также Песков заявил, что логика развития и национальные интересы России и Армении диктуют необходимость дальнейшего углубления союзничества и партнерства.

Ранее Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, дмитрий песков, пресс-секретарь президента, союзник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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