Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку

Глава МИД отметил, что более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

По словам Лаврова, более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Глава МИД отметил, что подобные высказывания "абсолютно не соответствует действительности". Он также пояснил, что в договоренностях, подписанных тремя странами в ноябре 2020 года, вообще ничего не говорится о статусе Карабах.

Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал саммит G20 успешным.

Фото: МИД России