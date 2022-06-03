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Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
Сегодня, 13:09
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Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку

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Глава МИД отметил, что более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

По словам Лаврова, более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Глава МИД отметил, что подобные высказывания "абсолютно не соответствует действительности". Он также пояснил, что в договоренностях, подписанных тремя странами в ноябре 2020 года, вообще ничего не говорится о статусе Карабах.

Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал саммит G20 успешным.

Фото: МИД России

Теги: критика, мид россии, никол пашинян, премьер-министр россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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