Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем

По его словам, контактов на высшем уровне Москвы и Вашингтона не было.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, контактов на высшем уровне Москвы и Вашингтона не было. Песков отметил, что считает вопрос о докладе президенту о ситуации странным.

Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что РФ никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

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