Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, контактов на высшем уровне Москвы и Вашингтона не было. Песков отметил, что считает вопрос о докладе президенту о ситуации странным.
Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что РФ никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США
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