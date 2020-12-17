Песков: Путину доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

По его словам, в этой ситуации требуются проверка и реализация следственных действий.

Президент РФ Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня, 4 июля, в Telegram-каналах появилась информация об избиении Милашиной и Немова. Оба прибыли в Грозный на суд по делу Заремы Мусаевой. Песков отметил, что Путину доложили об этой ситуации после его участия в саммите ШОС, прошедшем в формате видеоконференции.

Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что в Чечне избили журналистку Елену Милашину.

Видео: Telegram / СМОТРИ