Песков: Путину доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Президент РФ Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня, 4 июля, в Telegram-каналах появилась информация об избиении Милашиной и Немова. Оба прибыли в Грозный на суд по делу Заремы Мусаевой. Песков отметил, что Путину доложили об этой ситуации после его участия в саммите ШОС, прошедшем в формате видеоконференции.
Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее мы сообщали, что в Чечне избили журналистку Елену Милашину.
Видео: Telegram / СМОТРИ
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