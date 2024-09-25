Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Заседание пройдет сегодня, 25 сентября. Песков назвал это мероприятие важным на повестке дня.
Остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.
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