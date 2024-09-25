Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Заседание пройдет сегодня, 25 сентября.

Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заседание пройдет сегодня, 25 сентября. Песков назвал это мероприятие важным на повестке дня.

Остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно". Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.

Видео: Telegram / СМОТРИ