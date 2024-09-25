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Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

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Заседание пройдет сегодня, 25 сентября.

Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заседание пройдет сегодня, 25 сентября. Песков назвал это мероприятие важным на повестке дня.

Остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, совет безопасности россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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