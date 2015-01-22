Песков: Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ

По его словам, это является уделом западных журналистов.

Кремль не вмешивается в редакционную политику российских СМИ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это является уделом западных журналистов. Песков отметил, что они "работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей". Он также добавил, что российские власти с уважением относимся к местной редакционной политике.

Ранее Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат".

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