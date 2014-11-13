Первую партию противоопухолевого препарата направили из Петербурга в Мьянму

Объём поставки составил 60 тыс. флаконов.

Компания "Фармасинтез-Норд" отправила первую партию противоопухолевого препарата в Мьянму со своего завода в городе на Неве. Объём поставки составил 60 тыс. флаконов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Данный препарат подавляет деление раковых клеток путем блокирования синтеза ДНК. Он используется в химиотерапевтических схемах для лечения различных злокачественных опухолей, включая опухоли органов пищеварения, надпочечников и молочной железы.

Добавим, что стратегическое сотрудничество было установлено в сентябре прошлого года во время визита делегации Мьянмы на производственную площадку предприятия "Фармасинтез" в Иркутске.

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