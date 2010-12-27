Первокурсниками СПбГУ стали почти 3,5 человек

Сегодня, 31 августа, в Петербурге прошла торжественная церемония посвящения в первокурсники новых студентов СПбГУ. В пресс-службе Смольного рассказали, что в этом году в университет принято 3406 человек.

На мероприятии, которое традиционно прошло на площади Академика Сахарова, первокурсники дали клятву универсанта. Поздравить их пришел полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан. После официальной части на стрелке Васильевского острова прошла акция "Кораблик надежды" – студенты пустили по Неве бумажные кораблики со своими заветными желаниями.

Напомним, в этом году средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места достиг отметки в 92,49. Кроме того, 419 первокурсников имеют 100-балльный результат ЕГЭ хотя бы по одному предмету.

Фото: gov.spb.ru