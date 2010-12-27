Первое осеннее заседание ЗакСа могут перенести на день

Депутаты Петербурга на день раньше начнут обсуждать проблемы города.

Новую парламентскую сессию депутаты ЗакСа начнут на день раньше запланированного срока. Первое заседание перенесено с 12 на 11 сентября. Спикеры отмечают, что обычно сессии проводятся по средам, но в этот раз было решено собраться полным составом во вторник. Данная информация подтверждена представителями Комитета по законодательству.

По сведениям от чиновников, заседание будет носить внеочередной характер, однако, будет ли организована встреча парламентариев на следующий день - неясно. Напомним, что среди первоочередных проектов у представителей ЗакСа значится изучение документа о сохранении предпенсионных льгот.

Напомним, что у участников банкета в Константиновском дворце заподозрили отравление‍.

Фото: Piter.tv