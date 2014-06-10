Первый теплоход для круизов по Арктике "Виктор Астафьев" спустили на воду в Петербурге

В навигацию 2025 года мы ожидаем прибытие корабля в Красноярск, где он будет использоваться для пассажирских перевозок и организации туристических маршрутов по Енисею.

В Петербурге состоялась церемония спуска на воду пассажирского теплохода "Виктор Астафьев", о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В навигацию 2025 года мы ожидаем прибытие корабля в Красноярск, где он будет использоваться для пассажирских перевозок и организации туристических маршрутов по Енисею. Как ранее сообщал "Ъ-Сибирь", контракт на сумму 8,7 млрд рублей на строительство двух теплоходов "Виктор Астафьев" и "Дубенский" был заключен в 2020 году. Предполагается, что суда будут приобретены в лизинг до 2040 года.

Теплоходы рассчитаны на 245 пассажиров в каютах. В июле 2022 года в правительстве региона сообщали, что корпус теплохода "Андрей Дубенский" практически собран на Средне-Невском судостроительном заводе. В апреле текущего года господин Котюков не исключал проблемы с поставкой импортного оборудования для строительства круизных теплоходов. Ранее сообщалось, что теплоход "Андрей Дубенский" должен быть передан Красноярскому краю летом 2023 года, второй — через год.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получит 838,4 млн рублей на модернизацию производства.

Фото: Правительство Петербурга