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Первый советский атомоход К-3 станет экспонатом музея в Кронштадте
Сегодня, 15:56
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Первый советский атомоход К-3 станет экспонатом музея в Кронштадте

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Подводная лодка прибудет из Мурманской области.

В Музее военно-морской славы в Кронштадте представят новый экспонат – головную атомную подводную лодку проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" привезут из Снежногорска, Мурманской области. Об этом рассказали в оборонно-промышленном комплексе.

Подлодка К-3 является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой, головным кораблем проекта 627 "Кит". На данный момент подлодка завершает музеефикацию, отрабатываются детали межфлотского перехода и скоро ее отправят в Кронштадт. 

По словам специалистов, лодка подготовлена к выполнению задач в качестве военно-морского музея. 

Ранее мы писали, что Музей железных дорог России восстановит промышленный электровоз завода "Савильяно".

Фото: Википедия

Теги: атомная подводная лодка, кронштадт, музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Орлов Петр
Сегодня 17:38

CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky

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