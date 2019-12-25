Первый советский атомоход К-3 станет экспонатом музея в Кронштадте

Подводная лодка прибудет из Мурманской области.

В Музее военно-морской славы в Кронштадте представят новый экспонат – головную атомную подводную лодку проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" привезут из Снежногорска, Мурманской области. Об этом рассказали в оборонно-промышленном комплексе.

Подлодка К-3 является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой, головным кораблем проекта 627 "Кит". На данный момент подлодка завершает музеефикацию, отрабатываются детали межфлотского перехода и скоро ее отправят в Кронштадт.

По словам специалистов, лодка подготовлена к выполнению задач в качестве военно-морского музея.

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Фото: Википедия