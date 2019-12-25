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Первый массовый забег запланирован на август
Сегодня, 20:43
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smirenny

Первый массовый забег запланирован на август

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Во время пандемии соревнования среди профессиональных спортсменов проводили онлайн.

Председатель Комитете по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что во время пандемии проходили нестандартные соревнования среди профессиональных спортсменов – в формате онлайн. Это устраивало федерации.

Федерации сами устанавливали критерии оценки. Несмотря на это, по реальному живому соревновательному процессу успели соскучиться все участники. Ближайшее соревнование запланировано на 2 августа: традиционный марафон. Его рассчитывают на всех. Организаторы хотят сделать пять дистанций: на один, два, пять, десять и 21 километр.

Гарантировать исполнение всех мер безопасности Шантырь не может, однако будет проведена дезинфекция возможных мест для переодевания спортсменов и сам маршрут будет по набережным.

Также президент Федерации гандбола Юрий Нестеров поделился, что и гандболом горожане смогут заняться ближе к концу лета. В августе состоится ежегодный фестиваль, а осенью уже планируют провести традиционные соревнования. 

Ранее мы писали, что дело о нарушении санитарных норм в отношении роддома №13 прекращено.

Фото: pixabay

Теги: массовый забег, профессиональный спорт, спорт
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Спорт,

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