Первый корпус СПбГУ в Пушкине оценили в 3 млрд рублей

По условиям конкурса, подрядчик должен построить учебный корпус площадью 12,3 тыс. кв. м и хозяйственный корпус площадью 6 тыс. кв. м со сроком до декабря 2026 года.

ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный университет" объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту на территории развития университета в Пушкинском районе (бывшие земли совхоза "Детскосельский") на сумму 3,045 млрд рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

По условиям конкурса, подрядчик должен построить учебный корпус площадью 12,3 тыс. кв. м и хозяйственный корпус площадью 6 тыс. кв. м со сроком до декабря 2026 года. Окончание приёма заявок назначено на 10 апреля. Согласно опубликованной документации конкурса, учебный корпус № 3 предназначен для максимального количество обучающихся – 2730 человек. В состав корпуса входят шесть учебных аудиторий, административно-хозяйственный блок (кабинеты администрации, гардеробы персонала), помещения инженерно-технического назначения в подвальной части, а также общественное питание.

Площадь застройки составляет 4,1 тыс. кв. м. Здание имеет три этажа и высотность до 19,5 метров. Хозяйственный корпус будет размещен на участке площадью 3,6 тыс. кв. м и будет включать службы безопасности, административно-хозяйственную службу, службу материально-технического снабжения, ремонтно-эксплуатационное управление, автопарк, центральный диспетчерский пульт, архивное хранилище и центральную прачечную.

Ранее мы сообщили о том, что на здании СПбГУ появится мемориальная доска в честь Людмилы Вербицкой.

Фото: "Студия 44"