Первый этап трамвайной линии "Славянка" будет запущен в сентябре

Проект "Славянка" стал одной из крупнейших инициатив по созданию легкорельсовых транспортных систем в стране.

Завершается строительство скоростной трамвайной линии "Славянка". До конца текущего года планируется запуск первой очереди, благодаря чему новые трамваи смогут курсировать от станции метро "Купчино" до поселка Шушары. Окончание всех работ намечено на 2026 год.

Ожидается, что "Славянка" сможет обслуживать около 13 миллионов пассажиров ежегодно. Впоследствии она станет основой для развития дополнительных маршрутов, связывающих Санкт-Петербург с новым городским спутником "Южный".

Проект "Славянка" стал одной из крупнейших инициатив по созданию легкорельсовых транспортных систем в стране. Будет построено свыше 20 км рельсов, возведены три моста и четыре путепровода, организовано современное автоматизированное депо для трамваев и оборудованы конечные станции.

Общие затраты на реализацию проекта, включая закупку нового подвижного состава, превышают 50 миллиардов рублей. Непосредственно строительные работы обойдутся в 30 миллиардов. Удалось привлечь порядка 10 миллиардов внебюджетных инвестиций. Концессия была заключена с компанией "БалтНедвижСервис", куда входят группа компаний "АБЗ-1" и Газпромбанк. Чтобы своевременно осуществить столь масштабную инициативу в условиях высокой ключевой ставки, мы обратились за поддержкой к органам инфраструктуры, отметил глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков.

Концессионное соглашение рассчитано до 2049 года, после чего "Славянка" перейдет в собственность города.

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 фасадов зданий в Петербурге ждет капремонт в 2025 году.

Фото: ООО "БалтНедвижСервис"