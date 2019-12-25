Первый Елагин мост пообещали отремонтировать до конца года

Длина сооружения - 107,5 метров, ширина - 11,5 метров.

Первый Елагин мост будет отремонтирован к концу 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы на переправе начались в начале прошлого лета. Здесь ремонтируют опоры, разводные механизмы и реставрируют ограждения.

В 2022 году мосту, соединяющему Каменный и Елагин остров, исполняется 205 лет. Известно, что он является объектом культурного наследия федерального значения. Длина сооружения - 107,5 метров, ширина - 11,5 метров, он состоит из 9 пролетов, один из них - однокрылый разводной.

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Фото: krti.gov.spb.ru