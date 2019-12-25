Первые трофейные пушки русского флота нашли у Кронштадта

В процессе исследования остатков корабля "Портсмут" археологи нашли 18 целых орудий и части еще шести.

Археологи провели исследование места крушения линейного корабля "Портсмут" неподалеку от Кронштадта. В ходе работ ими были найдены пушки, которые, вероятно, были взяты в качестве трофеев с шведских кораблей после первого в истории успеха российского флота в артиллерийском бою в 1719 году. Эти данные были предоставлены Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) корреспонденту ТАСС.

До настоящего времени изучение "Портсмута" оставалось преимущественно уделом энтузиастов. Однако в 2022 году специалисты ИИМК РАН совместно с АНО "Остров фортов" и Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации организовали первое масштабное археологическое исследование этого исторического объекта.

"Портсмут", спущенный на воду в 1714 году усилиями голландских мастеров, занимает особое место в российской морской истории. Одним из ключевых событий в его биографии является сражение у острова Эзель, где "Портсмут" в одиночку противостоял шведской эскадре в течение трех часов, одержав в конечном счете первую для российского флота победу в артиллерийской дуэли. В осенний период 1719 года "Портсмут", вместе с другим кораблем — "Лондон", сел на мель в водах Финского залива. Несмотря на усилия по спасению, возглавляемые самим Петром I, шторм, начавшийся на следующий день, привел к тому, что оба судна затонули.

В процессе исследования остатков "Портсмута", археологи нашли 18 целых орудий и части еще шести. Некоторые из найденных пушек содержат клейма, свидетельствующие о шведском происхождении, что подкрепляет гипотезу о захвате этих орудий в качестве военных трофеев после Эзельского сражения.

Ранее мы сообщили о том, что экспедиция Russian Ocean Way завершилась в Кронштадте.

Фото: кронштадт.рф