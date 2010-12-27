В НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе практически одновременно были доставлены две петербурженки с переломами ног.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге появились первые жертвы гололеда среди горожан. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что первой жертвой гололеда стала жительница Купчино. Женщину доставили в больницу состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали петербурженке перелом лодыжки и повреждение связок голеностопного сустава.

Кроме того, В НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе практически одновременно были доставлены две петербурженки с переломами ног. Также в больницу попала ещё одна женщина с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга закупили на зиму 100 тонн соли.

Фото:Piter.TV