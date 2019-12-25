Первые самолеты из России в Египет отправились со 100% загрузкой

Авиасообщение между странами восстановлено с 9 августа.

Загрузка первых самолетов авиакомпании "России" в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

Авиасообщение между странами восстановлено с 9 августа. Первые самолеты отправились в Египет из "Шереметьево" точно по расписанию.

Регулярные рейсы из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для россиян.

В апреле 2018 года восстановили рейсы в Каир. Однако из-за пандемии коронавируса авиасообщение опять прервалось. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Россия" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Варну.

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