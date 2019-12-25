Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Варну

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в портовый город Болгарии Варну. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

С 8 августа по вторникам и воскресеньям петербуржцы смогут прямым рейсом добраться до Варны. По вторникам самолет вылетает из Пулково в 9:00 и прилетает в аэропорт Варны в 12:25. Вылет из Варны состоится в 13:25, прибытие в Петербург – в 16:45.

По воскресеньям самолеты из Пулково будут отправляться в 10:00 и прибывать в Варну в 13:25. Расписание обратного рейса следующее: отправление из Варны – в 14:40, прибытие в Петербург запланировано на 18:00.

Ранее стало известно, что из Петербурга запустят прямые рейсы в три немецких города.

Фото: pixabay.com