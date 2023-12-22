Первые подснежники в Петербурге пробились из-под земли в январе

В самые последние деньки января из-под земли на севере Петербурга показались подснежники. Молодые побеги заметил фотограф Антон Кубышкин.

Как это мило увидеть первые вестники весны после такой снежной и холодной зимы! Нашел их у своего дома на газоне.

Антон Кубышкин, фотограф