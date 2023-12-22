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Первые подснежники в Петербурге пробились из-под земли в январе
Сегодня, 15:21
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Первые подснежники в Петербурге пробились из-под земли в январе

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Молодые побеги заметил фотограф Антон Кубышкин.

В самые последние деньки января из-под земли на севере Петербурга показались подснежники. Молодые побеги заметил фотограф Антон Кубышкин.

Как это мило увидеть первые вестники весны после такой снежной и холодной зимы! Нашел их у своего дома на газоне.

Антон Кубышкин, фотограф

Светло-зелёные ростки попали в объектив камеры во вторник, 30 января, в Приморском районе Северной столицы.

Ранее Антон Кубышкин сфотографировал необычный гриб Удельном парке.

Фото: Telegram / Антон Кубышкин

Теги: подснежники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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