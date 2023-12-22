В Удельном парке под снегом нашли необычный гриб

Как выяснилось, флеогена буковая широко распространена почти на всей территории страны.

Под снегом в Удельном парке обнаружены необычные пушистые грибы, которые не боятся мороза и снегопадов. Фото с находкой выложил фотограф Антон Кубышкин в соцсетях.

Автор поста уточнил, что в объектив его камеры попала флеогена буковая: это гриб, о котором в основном знают только специалисты. Он не съедобен, поэтому грибники обычно не обращают на него внимание. Как правило, растёт он на сухих местах.

Кубышкин также отметил, что флеогена буковая широко распространена почти на всей территории страны. Исключение составляет Тверская область, где этот гриб внесен в региональную Красную книгу. Это связано с уничтожением сухостоев на территории региона.

Ранее мы сообщили о том, что чёрный дрозд прилетел на Елагин остров.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)