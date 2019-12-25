В Петербург привезли первые партии импортной клубники

Почти 200 тонн ягод прибыли в город из Сербии.

В Петербург начали поступать первые партии импортной клубники. Почти 200 тонн свежей ягоды привезли в город на Неве из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала месяца через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Убылинка", который расположен на российско-латвийском участке границы РФ, привезли 24 партии свежей клубники из Сербии общим весом 255,9 тонн. Все ягоды развезли автомобильным транспортом по нескольким регионам России. В Петербург отправили 189,4 тонн клубники, остальная ягода уехала в Москву и Нижний Новгород.

Во время контрольно-надзорных мероприятий инспекторы ведомства не выявили каких-либо нарушений в сопроводительной документации товара и не обнаружили карантинных продуктов.

Ранее мы писали, что тонны заграничных цитрусовых прошли в Петербурге контроль Россельхознадзора.

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