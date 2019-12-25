Циклон принесет в Петербург дожди и сильный ветер в начале недели

Петербург накроют дожди, но температура останется выше нормы.

В начале недели Санкт-Петербург окажется на периферии циклона. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, дожди и усиление ветра. При этом температура останется выше средних многолетних значений.

В понедельник в Петербурге местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +12...+14 градусов. В Ленинградской области температура составит +10...+15 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление опустится до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Вторник станет ветреным и дождливым. Ночью температура составит +10...+12 градусов, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов. В среду дожди ослабнут, а осадки в городе не ожидаются.

В четверг и пятницу в Петербурге вновь пройдут дожди. Вероятность осадков составит 77 % и 79 % соответственно. В выходные также возможны небольшие кратковременные дожди.

С среды по пятницу дневная температура в Петербурге будет держаться на уровне +12...+13 градусов, ночью ожидается +7...+9 градусов. Таким образом, несмотря на дождливую погоду, заметного похолодания в начале недели не ожидается.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV