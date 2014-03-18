На ОЖД перевезено 80 миллионов пассажиров в первой половине 2023 года

Октябрьская железная дорога отчиталась о количестве перевозки пассажиров в первом полугодии. В пресс-службе отметили небольшой рост в отрасли.

В январе-июне 2023 года на ОЖД перевезено почти 80 миллионов пассажиров, это на 6% больше, чем в полугодии до. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из этих 80 миллионов почти 70 отправлялись на поездах пригородного сообщения, это больше на 5,5%. Чуть больше 9 миллионов выбирали поезд для дальних поездках, их стало более чем на 10% больше.

В июне 2023 года на ОЖД перевезено более 16 миллионов пассажиров, большинство из них выбирали пригородные маршруты.

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Фото: телеграм-канал Октябрьской железной дороги