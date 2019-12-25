Перевернувшаяся фура спровоцировала крупную пробку на КАД

Грузовик перекрыл четыре полосы.

В четверг, 8 апреля, в Петербурге, на 37-м километре внутреннего кольца КАД горожанам пришлось довольно долго стоять в трехкилометровой пробке, которую спровоцировал перевернувшийся грузовик. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Грузовая машина опрокинулась в районе пересечения КАД с Шафировским проспектом. Четыре полосы движения были перекрыты. Водителям приходилось объезжать большегруза по полосе безопасности. Управление просит горожан выбирать другой маршрут.

Причины ДТП выясняются.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"