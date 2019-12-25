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Перевернувшаяся фура спровоцировала крупную пробку на КАД
Сегодня, 19:34
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smirenny

Перевернувшаяся фура спровоцировала крупную пробку на КАД

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Грузовик перекрыл четыре полосы.

В четверг, 8 апреля, в Петербурге, на 37-м километре внутреннего кольца КАД горожанам пришлось довольно долго стоять в трехкилометровой пробке, которую спровоцировал перевернувшийся грузовик. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Грузовая машина опрокинулась в районе пересечения КАД с Шафировским проспектом. Четыре полосы движения были перекрыты. Водителям приходилось объезжать большегруза по полосе безопасности. Управление просит горожан выбирать другой маршрут.

Причины ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что во Всеволожске "Жигули" влетели в ларек с валенками.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: авария, дтп, перевернулась фура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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