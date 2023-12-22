Торжественный запуск фонтанов Петергофа перенесли на 27 апреля

Несмотря на тёплую весну, процесс таяния льда не происходит достаточно быстро, чтобы все фонтаны были полностью запущены 20 апреля.

Фонтаны Петергофа будут торжественно запущены не 20 апреля, как планировалось ранее, а 27 апреля. Изменение даты начала летнего сезона связано с медленным таянием льда на водоёмах, снабжающих фонтанную систему. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Несмотря на тёплую весну, процесс таяния льда не происходит достаточно быстро, чтобы все фонтаны были полностью запущены 20 апреля. После того, как лёд исчезнет с водоёмов, начнётся процесс промывания воды после зимнего застоя – необходимый процесс очищения воды. Затем начнутся технические проверки, которые в этом году начнутся позже обычного. Таким образом, торжественный пуск фонтанов переносят на 27 апреля. Однако фонтаны в нижнем парке всё же начнут работать согласно заданной дате – с 20 апреля и будут включаться ежедневно с 10:00 до 18:00 с перерывами на технические работы. При этом вход в парк будет бесплатным до 26 апреля.

Кроме тогоо, 27 апреля начнётся летний сезон, а значит, откроются музеи, закрытые зимой, и вход в парки станет платным. Фонтаны в Нижнем парке будут работать ежедневно до октября. Ежегодный весенний праздник фонтанов, который считается одним из главных событий летнего сезона, состоится без переносов сроков – 18 мая.

Ранее мы сообщили о том, что территорию вокруг "Пирамиды с четырьмя колоннами" восстановят в Царском Селе.

Фото: ВКонтакте / Петергоф