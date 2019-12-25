Перелеты из Москвы в Петербург стали третьими по популярности в октябре

Чаще всего россияне летали из Москвы в Сочи.

Самым популярным авианаправлением в России в октябре стал перелет из Москвы в Сочи. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса Туту.ру.

Вторым по популярности стал полет из Москвы в Симферополь. В тройке лидеров также оказался маршрут из столицы в Петербург. Средний чек на авиабилет по этому направлению вырос за год на 11% и составил 4412 рублей.

В топ-15 самых популярных направлений также попали перелеты из Петербурга в Сочи, Калининград, Краснодар и Симферополь. Средняя стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в октябре составила 9527 рублей в обе стороны.

Ранее мы писали, что Финляндия открыла пропускной пункт для скоростных поездов в Петербург.

Фото: pexels.com