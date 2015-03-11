Съезд на ЗСД с Благодатной улицы перекрыли для машин

Ограничения связывают с работой дорожной полиции.

После 13:00 дорожная полиция Северной столицы ввела частичные ограничения на ЗСД. Как сообщают свидетели в социальных сетях, недоступен съезд на Васильевский остров и въезд с Благодатной улице.

Очевидцы предположили, что ситуация связана с объектами госохраны.

По данным оператора ЗСД "Магистраль Северной столицы" внештатных ситуаций на трассе не наблюдается, ровно как и аварий, а также перекрытий. Ограничения связывают с работой дорожной полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введут ограничения движения из-за заезда "Гран Фондо Россия".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург