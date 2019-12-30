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Перекресток Гренадерской и Большого Сампсониевского усыпало осколками ДТП
Сегодня, 12:20
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Arinablinova

Перекресток Гренадерской и Большого Сампсониевского усыпало осколками ДТП

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Жители района отмечают, что в этом месте постоянно нарушают правила.

В субботу, 1 февраля, жители города могли наблюдали последствия ДТП с участием двух машин. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта в Выборгском районе Петербурга. На фотографиях с места происшествия можно заметить, что перекресток засыпало многочисленными сколками.

В комментариях отмечают, что в этом месте "постоянно гоняют как сумасшедшие" и нарушают правила, в частности "поворачивают с Сампсониевского на Гренадерскую в сторону метро при наличии запрещающего знака".

Ранее мы писали, что На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием троллейбуса

Фото: spb_today

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Категории: Лента новостей,

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