Перегонный тоннель до станции "Горный институт" построен в Петербурге

Участок построили для оборота подвижного состава в период, пока станция не будет конечной.

В ночь с 10 на 11 января ООО "СМУ №13 Метрострой" закончило проходку участка перегонного тоннеля Лахтинско-Правобережной линии от станции "Горный институт" до шахты № 571.

По данным пресс-службы ОАО "Метрострой", участок нужен для оборота подвижного состава в период, пока станция будет конечной. Согласно плану, когда будет сдана станция "Шкиперская", тоннель будет выполнять функцию перегонного.

Отметим, что строители метро с июля прошли 1287 метров тоннеля. В ближайшие месяцы они сделают разгружающий свод и демонтажную камеру. После демонтажа проходнический щит направят на строительство Красносельско-Калининской линии. В 2019 году будут сооружать два перегонных тоннеля на участке от "Театральной" до "Спасской".

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