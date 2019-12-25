В Гатчинском районе временно закроют переезды железнодорожных путей

В связи с производством аварийных работ планируется частичное закрытие железнодорожных переездов в Гатчинском районе.

В Гатчинском районе начнутся работы по ремонту нескольких железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Закрытие переездов на время ремонта позволит обеспечить безопасность движения на дорогах.

32 км ПК 10 станция Антропшино (Гатчинский район, станция Антропшино, вдоль Станционной ул.):

- 29 августа с 9:00 до 18:00;

- 30 августа с 9:00 до 18:00;

- 31 августа с 9:00 до 18:00;

- 1 сентября с 9:00 до 18:00.

39 км ПК 2 станция Кобралово (Гатчинский район, Коммунар-Кобралово):

- 29 августа с 9:00 до 18:00;

- 30 августа с 9:00 до 18:00;

- 31 августа с 9:00 до 18:00;

- 1 сентября с 9:00 до 18:00.

46 км ПК 7 перегон Семрино-Вырица (Гатчинский район, Семрино-Сусанино-Ковшово):

- 29 августа с 9:00 до 18:00;

- 30 августа с 9:00 до 18:00;

- 31 августа с 9:00 до 18:00;

- 1 сентября с 9:00 до 18:00.

59 км ПК 1 станция Вырица (Гатчинский район, п.Вырица, ул.Сызранская и ул.Железнодорожная):

- в ночь с 2 на 3 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 3 на 4 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 4 на 5 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 5 на 6 сентября с 22:00 до 5:00.

60 км ПК 5 станция Вырица (Гатчинский район, Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки):

- в ночь с 2 на 3 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 3 на 4 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 4 на 5 сентября с 22:00 до 5:00;

- в ночь с 5 на 6 сентября с 22:00 до 5:00.

Движение автотранспортных средств будет производиться по одной полосе.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каком районе Петербурга появится первый терминал ВСМ.

Фото: Piter.TV