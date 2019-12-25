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В Гатчинском районе временно закроют переезды железнодорожных путей
Сегодня, 12:40
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе временно закроют переезды железнодорожных путей

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В связи с производством аварийных работ планируется частичное закрытие железнодорожных переездов в Гатчинском районе.

В Гатчинском районе начнутся работы по ремонту нескольких железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. 

Закрытие переездов на время ремонта позволит обеспечить безопасность движения на дорогах. 

32 км ПК 10 станция Антропшино (Гатчинский район, станция Антропшино, вдоль Станционной ул.):
- 29 августа с 9:00 до 18:00;
- 30 августа с 9:00 до 18:00;
- 31 августа с 9:00 до 18:00;
 - 1 сентября с 9:00 до 18:00.

39 км ПК 2 станция Кобралово (Гатчинский район, Коммунар-Кобралово):
- 29 августа с 9:00 до 18:00;
- 30 августа с 9:00 до 18:00;
- 31 августа с 9:00 до 18:00;
- 1 сентября с 9:00 до 18:00.

46 км ПК 7 перегон Семрино-Вырица (Гатчинский район, Семрино-Сусанино-Ковшово):
- 29 августа с 9:00 до 18:00;
- 30 августа с 9:00 до 18:00;
- 31 августа с 9:00 до 18:00;
- 1 сентября с 9:00 до 18:00.

59 км ПК 1 станция Вырица (Гатчинский район, п.Вырица, ул.Сызранская и ул.Железнодорожная)
- в ночь с 2 на 3 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 3 на 4 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 4 на 5 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 5 на 6 сентября с 22:00 до 5:00.

60 км ПК 5 станция Вырица (Гатчинский район, Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки):
- в ночь с 2 на 3 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 3 на 4 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 4 на 5 сентября с 22:00 до 5:00;
- в ночь с 5 на 6 сентября с 22:00 до 5:00.

Движение автотранспортных средств будет производиться по одной полосе.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каком районе Петербурга появится первый терминал ВСМ.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчинский район, ленобласть, ржд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Общество, Автомобильные новости,

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