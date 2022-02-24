Прокуратура Петербурга занялась делом трех разбойников, похитивших телефоны на 135 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех ранее судимых мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По данным ведомства, осенью прошлого года обвиняемый находились в салоне сотовой связи и попросила сотрудника продемонстрировать одну из моделей, а после этого распылили мужчине баллончик в лицо и похитили 7 телефонов.
В результате указанных преступных действий причинен материальный ущерб на общую сумму более 135 тысяч рублей.
Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении в продуктовом магазине.
Фото: pxhere
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