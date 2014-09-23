Прокуратура Петербурга занялась делом мужчины, ударившего человека у ресторана на Шлиссельбургском проспекте

Перед судом предстанет участник драки у ресторана на Шлиссельбургском проспекте. После коктейлей он пошел в драку у входа.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего уроженца Новгородской области. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга

По данным ведомства, в мае этого года обвиняемый выпивал в баре на Шлиссельбургском проспекте. Далее на входе у него возник конфликт с 39-летний мужчиной, после чего тот ударил его по голове. Потерпевший упал и получил тяжкие повреждения.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Янино мужчина подрался с подростками за отказ выпить с ним пиво.

Фото: Piter.TV