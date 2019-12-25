Петербуржец ответит в суде за кражу карты погибшего в ДТП

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета), пунктам "а,в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в январе обвиняемый оказался на месте ДТП на участке автотрассы М-11 вблизи города Бологое Тверской области, в котором погиб водитель большегруза.
Фигурант уголовного дела похитил из сумки погибшего водителя банковскую карту, ключи от дома, а также переписал из паспорта адрес места жительства.
По пути в Петербург обвиняемый расплатился на заправке банковской картой на общую сумму около 4,5 тысяч рублей, а потом приехал в квартиру погибшего, открыл дверь и похитил ювелирные изделия на общую сумму 285 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд.
Ранее сообщалось, что на внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП.
Фото: Piter.TV
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