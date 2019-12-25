Петербуржец ответит в суде за кражу карты погибшего в ДТП

Перед судом предстанет мужчина, который похитил имущество у погибшего в аварии.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета), пунктам "а,в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе обвиняемый оказался на месте ДТП на участке автотрассы М-11 вблизи города Бологое Тверской области, в котором погиб водитель большегруза.

Фигурант уголовного дела похитил из сумки погибшего водителя банковскую карту, ключи от дома, а также переписал из паспорта адрес места жительства.

По пути в Петербург обвиняемый расплатился на заправке банковской картой на общую сумму около 4,5 тысяч рублей, а потом приехал в квартиру погибшего, открыл дверь и похитил ювелирные изделия на общую сумму 285 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд.

Ранее сообщалось, что на внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV

