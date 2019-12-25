Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу петербуржца, угрожавшего женщине ножом

Петербургская прокуратура занялась делом мужчины, который угрожал знакомой ножом. Она восприняла его слова буквально.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле этого года обвиняемый находился в кафе и там поссорился с женщиной. После чего, демонстрируя нож, умышленно угрожал ей убийством. Она восприняла буквально его слова.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV