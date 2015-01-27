Перед судом предстанет 56-летний мужчина, сбивший на роликах пенсионерку

Обвиняемый не признал вину, считая произошедшее несчастным случаем.

Перед судебной инстанцией предстанет 56-летний мужчина, сбивший на роликах пожилую женщину в столичном районе Северное Тушино. В социальных сетях сотрудники регионального управления прокуратуры уточнили, что инцидент произошел 22 мая у входа в местный парк. Обвиняемый зацепил поводок собаки, который был в руках у пенсионерки.

В результате 88-летняя пенсионерка упала, получила травмы, была госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где 15 июня скончалась, не приходя в сознание. пресс-служба Прокуратуры по Москве

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Мужчина указал на то, что не успел затормозить. Он растерялся, а затем ему показалось, что с пенсионеркой все в порядке. В результате роллер отправился домой. Фигурант расследования не признал свою вину и считает произошедшее несчастным случаем. В настоящее время уголовное дело с утвержденным надзоным ведомством Северо-Западного административного округа обвинительным заключение отправлено в суд.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы