Перед Новым годом Дворцовую площадь украсит дворец изо льда

А на Кленовой аллее появится искусственный каток.



В Комитете по культуре не поддерживают идею устройства Рождественской ярмарки на Дворцовой площади (напомним, как ранее сообщало АН "Конкретно.ру", за эту дислокацию ярмарки высказались 55% опрошенных горожан). В Комитете отмечают, что торговые ряды будут мешать посетителям Эрмитажа, идущим от Зимнего дворца к арке Главного штаба, где расположена часть экспозиций музея. Против и КГИОП, специалисты которого указывают, что Дворцовая площадь представляет уникальный архитектурный ансамбль, и если ее территория будет застроена, то туристы лишатся возможности увидеть одно из самых прекрасных мест мира.

Между тем в Комитете по культуре согласны, что в новогодние праздники площадь, украшенная только новогодней елкой, смотрится "темновато". Поэтому возникла идея возвести рядом с елкой подсвеченный ледовый дворец. В настоящее время проект прорабатывается в Комитетах по культуре и туризму.

А Комитет по благоустройству предлагает зимой установить в центре Петербурга каток с искусственным льдом. Место для него вполне хватит на Кленовой аллее.