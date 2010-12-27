  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед Новым годом Дворцовую площадь украсит дворец изо льда
Сегодня, 12:49
208
Lolita.Dubovik98

Перед Новым годом Дворцовую площадь украсит дворец изо льда

0 0

 

А на Кленовой аллее появится искусственный каток. 

В Комитете по культуре не поддерживают идею устройства Рождественской ярмарки на Дворцовой площади (напомним, как ранее сообщало АН "Конкретно.ру", за эту дислокацию ярмарки высказались 55% опрошенных горожан).  В Комитете отмечают, что торговые ряды будут мешать посетителям Эрмитажа, идущим от Зимнего дворца к арке Главного штаба, где расположена часть экспозиций музея. Против и КГИОП, специалисты которого указывают, что Дворцовая площадь представляет уникальный архитектурный ансамбль, и если ее территория будет застроена, то туристы лишатся возможности увидеть одно из самых прекрасных мест мира. 
Между тем в Комитете по культуре согласны, что в новогодние праздники площадь, украшенная только новогодней елкой, смотрится "темновато". Поэтому возникла идея возвести рядом с елкой подсвеченный  ледовый дворец. В настоящее время проект прорабатывается в Комитетах по культуре и туризму. 
А Комитет по благоустройству предлагает зимой установить в центре Петербурга каток с искусственным льдом.  Место для него вполне хватит на Кленовой аллее.

Теги: дворцовая площадь, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии