Перед Большим Павловским дворцом состоится бесплатный концерт 13 июля

В субботу, 13 июля, на Парадном плацу перед Большим Павловским дворцом состоится бесплатный концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Глинки. Об этом сообщили в tg-канале "Музей-заповедник "Павловск".
Концерт станет завершением XV сезона музыкального фестиваля "Культура рядом", в рамках которого классические произведения звучат на открытых пространствах Петербурга в разных районах города.
На сцену выйдут ведущие солисты Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Зрители услышат арии из опер, романсы и симфоническую музыку, созданные великим русским композитором. Музыкальные композиции смогут услышать все желающие.
Начало концерта в 19.00. Вход в Павловский парк возможен только по билету.
Ранее мы писали, что в музее-заповеднике "Царское Село" в Екатерининском парке началась реставрация Пирамиды.
Фото: Pxhere, Telegram / Музей-заповедник "Павловск"
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