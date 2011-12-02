Перед Большим Павловским дворцом состоится бесплатный концерт 13 июля

На сцену выйдут ведущие солисты Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра.

В субботу, 13 июля, на Парадном плацу перед Большим Павловским дворцом состоится бесплатный концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Глинки. Об этом сообщили в tg-канале "Музей-заповедник "Павловск".

Концерт станет завершением XV сезона музыкального фестиваля "Культура рядом", в рамках которого классические произведения звучат на открытых пространствах Петербурга в разных районах города.

На сцену выйдут ведущие солисты Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Зрители услышат арии из опер, романсы и симфоническую музыку, созданные великим русским композитором. Музыкальные композиции смогут услышать все желающие.

Начало концерта в 19.00. Вход в Павловский парк возможен только по билету.

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Фото: Pxhere, Telegram / Музей-заповедник "Павловск"