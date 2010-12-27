Перечислены самые дешевые направления для путешествий в ноябре

Ноябрьские выходные можно отметить короткой поездкой.

Эксперты назвали самые дешевые направления для поездок в ноябре 2019 года. Об этом рассказал сервис OneTwoTrip.Из Москвы меньше затрат потребуют рейсы до Минска, Еревана и Праги. Самый дешевый билет "туда-обратно" обойдется в 6,4 тысячи рублей. Из Владивостока можно улететь в Пекин за 7,8 тыс. рублей, а из Грозного можно отправиться в Стамбул за 12,5 тысяч рублей.

По России дешевле всего брать билет на самолет до столицы. Он обойдется в пределах 5 тысяч, а в обратном направлении - еще дешевле. Недорогие рейсы можно найти из Петербурга, Пскова, Казани, Саратова и Владикавказа.

Напомним, что в ноябре россиян ожидают длинные выходные со 2 по 4 число из-за Дня народного единства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в АТОР назвали самые перегруженные туристами направления.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/