Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России заболели менее 5,5 тысяч человек.

В России за сутки коронавирус подтвержден у чуть менее 5 с половиной тысяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 31 июля в России коронавирус подтвержден у 5 482 человек в 84 регионах. Из них у 1396 (25,5%) вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 695

2. Свердловская область 210

3. Ханты-Мансийский АО 171

4. Санкт-Петербург 159

5. Московская область 150

6. Нижегородская область 145

7. Красноярский край 145

8. Иркутская область 140

9. Мурманская область 139

10. Ростовская область 133

11. Омская область 125

12. Челябинская область 117

13. Ставропольский край 114

14. Ямало-Ненецкий АО 112

15. Хабаровский край 112

16. Алтайский край 111

17. Оренбургская область 106

18. Новосибирская область 105

19. Приморский край 104

20. Ульяновская область 100

21. Саратовская область 98

22. Краснодарский край 96

23. Волгоградская область 90

24. Тюменская область 89

25. Воронежская область 88

26. Кемеровская область 74

27. Пермский край 70

28. Архангельская область 69

29. Кировская область 66

30. Сахалинская область 61

31. Республика Саха (Якутия) 60

32. Томская область 59

33. Пензенская область 47

34. Республика Коми 44

35. Республика Дагестан 43

36. Самарская область 43

37. Белгородская область 42

38. Псковская область 42

39. Чувашская Республика 40

40. Ленинградская область 39

41. Ярославская область 38

42. Курганская область 35

43. Республика Бурятия 35

44. Республика Башкортостан 34

45. Республика Адыгея 33

46. Республика Мордовия 33

47. Республика Татарстан 33

48. Республика Калмыкия 32

49. Костромская область 31

50. Орловская область 31

51. Тамбовская область 31

52. Астраханская область 31

53. Брянская область 30

54. Тверская область 30

55. Тульская область 30

56. Республика Карелия 30

57. Рязанская область 29

58. Республика Тыва 29

59. Вологодская область 28

60. Амурская область 28

61. Курская область 26

62. Камчатский край 26

63. Ивановская область 25

64. Калужская область 25

65. Владимирская область 23

66. Смоленская область 23

67. Республика Ингушетия 23

68. Республика Алтай 22

69. Калининградская область 21

70. Удмуртская Республика 19

71. Магаданская область 19

72. Республика Марий Эл 18

73. Республика Хакасия 18

74. Новгородская область 17

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Липецкая область 14

77. Чеченская Республика 14

78. Республика Северная Осетия 13

79. Республика Крым 13

80. Забайкальский край 11

81. Карачаево-Черкесская Республика 9

82. Еврейская АО 2

83. Ненецкий автономный округ 1

84. г. Севастополь 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 638 410 человек (за сутки +8 755). Скончались 13 963 (за сутки +161).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 30 июля

Фото:pixabay