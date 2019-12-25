Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус подтвержден у чуть менее 5 с половиной тысяч человек.
ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 31 июля в России коронавирус подтвержден у 5 482 человек в 84 регионах. Из них у 1396 (25,5%) вирус протекает бессимптомно.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва 695
2. Свердловская область 210
3. Ханты-Мансийский АО 171
4. Санкт-Петербург 159
5. Московская область 150
6. Нижегородская область 145
7. Красноярский край 145
8. Иркутская область 140
9. Мурманская область 139
10. Ростовская область 133
11. Омская область 125
12. Челябинская область 117
13. Ставропольский край 114
14. Ямало-Ненецкий АО 112
15. Хабаровский край 112
16. Алтайский край 111
17. Оренбургская область 106
18. Новосибирская область 105
19. Приморский край 104
20. Ульяновская область 100
21. Саратовская область 98
22. Краснодарский край 96
23. Волгоградская область 90
24. Тюменская область 89
25. Воронежская область 88
26. Кемеровская область 74
27. Пермский край 70
28. Архангельская область 69
29. Кировская область 66
30. Сахалинская область 61
31. Республика Саха (Якутия) 60
32. Томская область 59
33. Пензенская область 47
34. Республика Коми 44
35. Республика Дагестан 43
36. Самарская область 43
37. Белгородская область 42
38. Псковская область 42
39. Чувашская Республика 40
40. Ленинградская область 39
41. Ярославская область 38
42. Курганская область 35
43. Республика Бурятия 35
44. Республика Башкортостан 34
45. Республика Адыгея 33
46. Республика Мордовия 33
47. Республика Татарстан 33
48. Республика Калмыкия 32
49. Костромская область 31
50. Орловская область 31
51. Тамбовская область 31
52. Астраханская область 31
53. Брянская область 30
54. Тверская область 30
55. Тульская область 30
56. Республика Карелия 30
57. Рязанская область 29
58. Республика Тыва 29
59. Вологодская область 28
60. Амурская область 28
61. Курская область 26
62. Камчатский край 26
63. Ивановская область 25
64. Калужская область 25
65. Владимирская область 23
66. Смоленская область 23
67. Республика Ингушетия 23
68. Республика Алтай 22
69. Калининградская область 21
70. Удмуртская Республика 19
71. Магаданская область 19
72. Республика Марий Эл 18
73. Республика Хакасия 18
74. Новгородская область 17
75. Кабардино-Балкарская Республика 15
76. Липецкая область 14
77. Чеченская Республика 14
78. Республика Северная Осетия 13
79. Республика Крым 13
80. Забайкальский край 11
81. Карачаево-Черкесская Республика 9
82. Еврейская АО 2
83. Ненецкий автономный округ 1
84. г. Севастополь 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 839 981 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 638 410 человек (за сутки +8 755). Скончались 13 963 (за сутки +161).
Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 30 июля
Фото:pixabay
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