Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Заболеваемость в России медленно идет вверх.

В России за сутки подтверждено почти 6,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро среды 23 сентября в России выявлено 6 431 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1557 (24,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Москва, Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

3. Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Свердловская область, Владимирская область, Республика Башкортостан 0,4%

Распределение по субъектам

1. Москва 970

2. Московская область 215

3. Санкт-Петербург 208

4. Ростовская область 183

5. Воронежская область 152

6. Нижегородская область 147

7. Ставропольский край 143

8. Свердловская область 125

9. Ханты-Мансийский АО 125

10. Кемеровская область 125

11. Ульяновская область 123

12. Самарская область 111

13. Саратовская область 108

14. Волгоградская область 104

15. Красноярский край 103

16. Оренбургская область 102

17. Пензенская область 95

18. Краснодарский край 94

19. Архангельская область 91

20. Удмуртская Республика 84

21. Республика Дагестан 83

22. Республика Крым 81

23. Алтайский край 79

24. Республика Коми 78

25. Челябинская область 78

26. Ямало-Ненецкий АО 75

27. Пермский край 74

28. Мурманская область 73

29. Иркутская область 73

30. Омская область 73

31. Хабаровский край 72

32. Республика Алтай 70

33. Забайкальский край 70

34. Республика Саха (Якутия) 70

35. Республика Калмыкия 69

36. Приморский край 68

37. Кировская область 66

38. Республика Бурятия 65

39. Новосибирская область 65

40. Томская область 65

41. Карачаево-Черкесская Республика 64

42. Тюменская область 63

43. Белгородская область 57

44. Ленинградская область 55

45. Орловская область 53

46. Астраханская область 51

47. Ярославская область 49

48. Республика Ингушетия 49

49. Ивановская область 45

50. Вологодская область 44

51. Республика Тыва 44

52. Республика Карелия 43

53. Магаданская область 43

54. Кабардино-Балкарская Республика 41

55. Калужская область 40

56. Брянская область 39

57. Рязанская область 39

58. Тамбовская область 39

59. Сахалинская область 39

60. Костромская область 38

61. Калининградская область 38

62. Курская область 37

63. Республика Хакасия 36

64. Липецкая область 35

65. Тверская область 35

66. Республика Северная Осетия 34

67. Республика Башкортостан 34

68. Республика Мордовия 33

69. Тульская область 32

70. Владимирская область 31

71. Новгородская область 30

72. Курганская область 30

73. Амурская область 28

74. Чувашская Республика 27

75. Республика Адыгея 26

76. Камчатский край 25

77. Псковская область 23

78. Республика Марий Эл 23

79. Республика Татарстан 21

80. г.Севастополь 20

81. Смоленская область 19

82. Еврейская АО 15

83. Чеченская Республика 5

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 122 241 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 923 699 человек, ха сутк +5 750. Скончались ха все время 19 799 человек, за сутки умерли 150 человек.

Статистика по коронавирусу на 22 сентября

Фото:.Pixabay