Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки по состоянию на утро среды 5 августа в России подтверждено чуть более 5,2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

В России за сутки подтверждено 5 204 новых случаев инфицирования в 83 регионах. Из них у 1342 (25,8%) человек вирус заболевание протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ, г. Севастополь 0%

2. Псковская область 0,1%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%

По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 687

2. Свердловская область 181

3. Ханты-Мансийский АО 169

4. Московская область 162

5. Санкт-Петербург 156

6. Иркутская область 135

7. Ростовская область 129

8. Красноярский край 127

9. Мурманская область 126

10. Ставропольский край 121

11. Краснодарский край 117

12. Омская область 109

13. Оренбургская область 105

14. Челябинская область 103

15. Нижегородская область 101

16. Ульяновская область 100

17. Приморский край 100

18. Новосибирская область 97

19. Хабаровский край 97

20. Воронежская область 96

21. Волгоградская область 96

22. Саратовская область 94

23. Ямало-Ненецкий АО 94

24. Алтайский край 94

25. Кемеровская область 94

26. Тюменская область 82

27. Архангельская область 71

28. Пермский край 68

29. Сахалинская область 65

30. Республика Калмыкия 63

31. Республика Саха (Якутия) 55

32. Томская область 53

33. Пензенская область 50

34. Республика Коми 47

35. Белгородская область 46

36. Костромская область 45

37. Республика Дагестан 40

38. Ярославская область 39

39. Орловская область 36

40. Чувашская Республика 35

41. Республика Карелия 34

42. Астраханская область 34

43. Республика Башкортостан 34

44. Самарская область 34

45. Ленинградская область 33

46. Кировская область 33

47. Брянская область 32

48. Республика Мордовия 31

49. Тульская область 30

50. Курганская область 30

51. Курская область 29

52. Вологодская область 28

53. Республика Татарстан 28

54. Калужская область 27

55. Тамбовская область 27

56. Тверская область 27

57. Рязанская область 26

58. Республика Адыгея 25

59. Республика Бурятия 25

60. Республика Тыва 25

61. Ивановская область 24

62. Владимирская область 22

63. Республика Хакасия 22

64. Удмуртская Республика 21

65. Амурская область 21

66. Липецкая область 19

67. Магаданская область 19

68. Республика Крым 18

69. Смоленская область 16

70. Кабардино-Балкарская Республика 16

71. Республика Ингушетия 15

72. Камчатский край 15

73. Республика Марий Эл 14

74. Новгородская область 13

75. Чеченская Республика 12

76. Забайкальский край 11

77. Карачаево-Черкесская Республика 10

78. Калининградская область 9

79. Республика Северная Осетия 9

80. Ненецкий автономный округ 8

81. Республика Алтай 7

82. Псковская область 4

83. Еврейская АО 2

Таким образом, нарастающим итогом в России зафиксировано 866 627 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 669 026. человек полностью выздоровели (за сутки +7 555). Скончались 14 490 человек (за сутки +139).

Ранее: Данные по коронавирусу на 4 августа.

Фото: pixabay